19^ giornata: che caos! Sui tocchi di mano bisogna resettare tutto…

Anche nell’ultima giornata d’andata si conferma un dato che deve essere affrontato: sui tocchi di mano in area è necessario resettare tutto e ricominciare dalle basi. Quel che non è più giustificabile è l’enorme differenza di interpretazione, è fondamentale trovare una linea comune.

Milan – SPAL 2-1, arbitro Abisso

E’ l’unica gara che non ha presentato episodi dubbi ma sono contento, dopo una giornata molto complessa dal punto di vista arbitrale, di aver visto l’ennesima prestazione di alto livello da parte di Abisso, ben avviato a potersi candidare concretamente per prendere il posto di Rocchi ad inizio 2020.

Una sola sbavatura nei 94 minuti, l’ammonizione di Zapata: c’era un fallo a suo favore poco prima, il giallo successivo sicuramente fuori luogo.

Bravissimo, al contrario, nel non avere il minimo dubbio nell’espellere Suso all’89esimo, segno che ha già acquisito la capacità di dirigere senza condizionamenti del luogo in cui si trova. Espulsione, peraltro, ineccepibile.

Denota, peraltro, sempre lo stesso difetto: non riesce ancora ad essere empatico coi calciatori e ciò lo rende, in talune circostanze, quasi indisponente. Nulla di male: è giovane ed ha tutto il tempo di migliorare (e di parecchio) questo aspetto. La sua fortuna è che, per almeno altri due anni e mezzo, avrà come designatore Rizzoli che, sul rapporto coi calciatori, ha costruito una carriera straordinaria.

Edit.

Dato che in tanti mi avete segnalato l’episodio, lo aggiungo.

Presunto tocco di braccio di Missiroli su tiro di Calhanoglu al minuto 70:

Missiroli allarga molto il braccio, gesto sicuramente volontario, una vera sciocchezza.

Ma il pallone non lo tocca: si punisce il tocco non l’intenzione di farlo. Posso anche comprendere il dubbio in presa diretta ma, visto e rivisto, non si può individuare una deviazione di braccio che non c’è.

Empoli – Inter 0-1, arbitro La Penna

Direzione sicura dell’arbitro romano, al primo vero impegno nella sua giovanissima carriera in Serie A (le gare delle big del campionato in trasferta, lo ricordiamo, sono da considerare sempre di prima fascia). Per la verità non una partita impegnativa dal punto di vista degli episodi ma, nel complesso, La Penna non è mai apparso in difficoltà, né sul piano tecnico né su quello disciplinare. Promosso a pieni voti oggi, buonissime prospettive in futuro (ed abbiamo urgente bisogno di trovare elementi che possano essere un ricambio valido per gli arbitri che stanno per abbandonare l’attività).

Un solo episodio da visionare velocemente.

Al minuto 46 l’Inter va in rete con Keità, lesto a girare in porta un lancio dalla trequarti di Borja Valero.

L’assistente Vuoto, dopo aver prudentemente lasciato concludere l’azione, alza la bandierina per segnalare la posizione irregolare:

La decisione è corretta: Keità, al momento del lancio, è chiaramente oltre la linea del penultimo difendente. Da notare la posizione di Vuoto: allineamento fantastico.

Chievo – Frosinone 1-0, arbitro Rocchi

Gara di secondo piano mediaticamente ma che ha offerto due episodi molto particolari: nel primo un plauso a Banti e Manganelli in cabina VAR, bravissimi a cogliere un particolare sfuggito a tutti in diretta. Nel secondo spicca il coraggio di Rocchi nell’applicare perfettamente il regolamento.

Al minuto 27, sugli sviluppo di un calcio d’angolo, Pellissier devia in rete il cross e Rocchi convalida:

Dopo alcuni secondi di silent check, Rocchi viene convinto dai VAR a controllare l’azione con “on field review“.

Alla fine della review, Rocchi annulla la rete per fuorigioco di Radovanovic:

Attenzione a non cadere in confusione: Radovanovic non viene punito per un fallo sul portiere ma per la sua posizione di fuorigioco. Al momento della deviazione di testa di Pellissier, infatti, Radovanovic si trova oltre la linea del penultimo difendente ed impatta chiaramente sulla capacità del portiere di giocare il pallone. Naturalmente, trattandosi di posizione irregolare in partenza, non ha alcuna importanza se il contatto col portiere sia irregolare o meno, conta che abbia influenzato l’avversario.

Perfetta la lettura dei VAR, ottima la gestione dell’episodio, ineccepibile l’annullamento della rete.

Al minuto 57 il Frosinone rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Capuano.

Prima dell’episodio il difensore del Frosinone non era stato ammonito e, per tal motivo, ha colto di sorpresa (quasi) tutti l’espulsione.

Si è pensato alla doppia ammonizione per proteste ma, in realtà, il motivo è molto più lineare: doppio giallo per due episodi avvenuti nella medesima azione.

A centrocampo Capuano entra dritto su Birsa che si era già liberato del pallone, colpendo l’avversario al collo (in modo non violento) con le braccia. Fallo imprudente sul quale Rocchi lascia proseguire, concedendo la norma del vantaggio:

Norma del vantaggio rischiosa (perché a sessanta metri dalla porta) ma un grande arbitro deve essere in grado di leggere queste situazioni particolari (e, purtroppo, oggi in Italia ce ne sono pochi). Lettura perfetta del gioco, il Chievo continua l’azione che si sviluppa sulla fascia per essere interrotta per un altro fallo di Capuano, questa volta su De Paoli:

Ammonizione differente (questa volta per SPA, avendo interrotto un’azione potenzialmente pericolosa) ma solare. Rocchi fischia, ammonisce Capuano due volte, sia per il fallo a centrocampo che per il fallo finale.

Una perla tecnica. Bravo.

Genoa – Fiorentina 0-0, arbitro Massa

Un solo episodio nella gara di Marassi ma di grande importanza (e che ha creato i presupposti per l’allontanamento dell’allenatore della Fiorentina Pioli).

Al minuto 67 proteste degli ospiti per un tocco di mano in area di rigore da parte di Veloso su cross di Chiesa:

Massa lascia proseguire. E non gliene faccio una colpa: come ho ripetuto centinaia di volte, i tocchi di mano sono gli episodi di gran lunga più difficili da interpretare dal campo, poiché avvengono in una frazione di secondo e fan parte delle fattispecie inattese (gli arbitri non seguiranno mai il movimento delle mani, parti del corpo non validamente utilizzabili per il gioco del calcio).

Dopo alcuni secondi Massa interrompe la gara per recarsi a bordo campo, invitato alla “on field review” dal VAR Giacomelli:

E’ un episodio che si presta alla confusione per un concetto non ben compreso e che ribadisco: NON SEMPRE una precedente deviazione del pallone con altra parte del corpo determinata la NON punibilità del tocco di mano.

Questo è uno dei rari casi in cui il precedente tocco del pallone da parte di Veloso non lo assolve dall’irregolarità.

L’errore è palese, il calcio di rigore per la Fiorentina netto: il braccio di Veloso è in posizione chiaramente innaturale, molto largo, una postura sulla base della quale il difendente si assume il rischio di un’infrazione.

Non so spiegare sulla base di quale ragionamento Massa non abbia assegnato il calcio di rigore (che, peraltro, non avrebbe portato ad alcuna sanzione disciplinare dato che, come ormai sappiamo, un fallo di mano su cross al centro dell’area non significa giallo automatico ma solo in caso di interruzione di SPA o DOGSO).

Parma – Roma 0-2, arbitro Manganiello

Importante designazione anche per il piemontese che sta velocemente risalendo nelle quotazioni di Rizzoli dopo un inizio di stagione terribile.

Non ho visto la gara e, pertanto, non posso giudicare la sua prestazione nel complesso.

Un solo episodio da valutare.

Al 12esimo minuto, su un calcio d’angolo dalla sinistra, la Roma chiede un calcio di rigore per un ipotetico fallo di Bruno Alves su Dzeko:

Questa prima immagine rappresenta il momento in cui inizia il contatto tra difensore ed attaccante.

Le proteste della Roma sono tutto fuorché infondate:

La prima immagine (specie se raffrontata con quella sopra) dimostra che la trattenuta di Bruno Alves non è certo momentanea ma si prolunga per diversi secondi. Oltre a ciò deve essere evidenziato che il difensore non guarda mai il pallone ma si preoccupa solo di contestare il movimento all’avversario. Azione irregolare che avrebbe dovuto essere punita con il calcio di rigore e con l’ammonizione di Bruno Alves (si tratta chiaramente di SPA senza alcun tentativo di contendere il pallone).

Interessante la posizione di Manganiello che ha commesso lo stesso errore concettuale di Fabbri mercoledì a Firenze: posizione statica, mancata interpretazione dello sviluppo del gioco. La conseguenza è che, al momento del contatto tra la Bruno Alves e Dzeko, l’arbitro si trova nell’impossibilità di valutare poiché coperto dai calciatori in mezzo all’area che, di fatto, nascondono la coppia di cui parliamo.

Onestamente trovo difficile comprendere il motivo per cui il VAR Mazzoleni non abbia quantomeno consigliato una “on field review”: improbabile che Manganiello possa aver visto qualcosa e la trattenuta è troppo evidente e prolungata per poterla considerare nei limiti regolamentari.

Sassuolo – Atalanta 2-6, arbitro Pasqua

Anche a Reggio Emilia due episodi interessanti, soprattutto a livello didattico.

Al 19esimo minuto l’Atalanta trova la via della rete con Zapata, lesto a deviare in porta un calcio di punizione eseguito dalla sinistra da Gomez.

Proteste del Sassuolo per un presunto fallo di Toloi ai danni di Sensi:

Bravo Pasqua a leggere perfettamente la fattispecie e molto bene anche il VAR Piccinini a confermare la rete.

E’ vero che Toloi travolge Sensi ma è altrettanto evidente che la spinta del difensore bergamasco è conseguenza di un fallo subito da Magnani alle sue spalle.

La rete è regolare.

Al minuto 74 Ilicic segna la quarta rete dell’Atalanta con un tiro di destro dai 15 metri.

Interessante la posizione di Pasalic: fuorigioco punibile?

Per sbrogliare la matassa di un episodio particolare, è necessario visionare il movimento di Pasalic (che, per completezza di informazione, parte in posizione irregolare):

Pasalic si muove chiaramente in direzione del pallone ma non impatta mai un avversario e non trae vantaggio dalla sua posizione. Resosi conto di essere in posizione rischiosa, decide saggiamente di spostarsi verso la destra dell’area di rigore, lasciando campo libero non solo ad Ilicic ma anche al portiere del Sassuolo che, al momento del tiro, ha la linea di visione “pulita”.

Anche questa rete è regolare.

Napoli – Bologna 3-2, arbitro Calvarese

Partita tranquilla e ben diretta dall’abruzzese.

Un solo episodio da rilevare.

Al minuto 17 il Napoli trova la rete del vantaggio con una deviazione sotto porta di Milik.

In precedenza contatto sospetto di Mertens che sembra toccare il pallone con il braccio sinistro:

Il tocco di mano c’è ma è indubbiamente casuale, determinato da un pallone scagliato contro Mertens dal difensore di fronte a lui. Oltre a ciò il braccio è aderente al corpo.

Rete regolare, bravo Calvarese a rimanere proattivo (prima immagine) per cercare il miglior angolo visuale.

Udinese – Cagliari 2-0, arbitro Mariani

Altro pomeriggio molto complicato per il neointernazionale di Aprilia: è urgente che trovi un minimo di tranquillità per comprendere il motivo per cui, da ormai troppo tempo, le sue prestazione siano sempre connotate da errori più o meno gravi.

Ad Udine, senza cercare mezze frasi, ne ha combinate di tutti i colori ed anche il VAR ha le sue responsabilità.

Tutti gli episodi nel secondo tempo.

Al 49esimo minuto Pussetto, nei pressi del centrocampo, strappa il possesso del pallone al difensore Ceppitelli:

Azione irregolare. L’attaccante dell’Udinese carica l’avversario con la spalla. Regolare, dunque? No, perché il concetto di contrasto di spalla presuppone un contatto con la spalla dell’avversario, non contro la schiena come in questo caso. Se Mariani avesse interrotto subito l’azione si sarebbe evitato un pasticcio colossale.

Pussetto recupera il pallone e si avvia velocemente verso la porta difesa da Cragno.

Arrivato nei pressi dell’area di rigore si gira verso Ceppitelli (che, a differenza dell’avversario, sta guardando solo il pallone) per poi cadere a terra:

L’attaccante dell’Udinese ha usato molta furbizia non per cercare la via della rete ma per provocare l’espulsione di Ceppitelli per DOGSO.

Sia chiaro: se Ceppitelli avesse commesso un fallo, l’espulsione sarebbe stata non solo legittima ma obbligatoria:

Un secondo dopo il pallone giunge al centro dell’area di rigore e viene spinta in rete da Lasagna:

Rete che non viene convalidata perché Mariani aveva già fischiato il fallo al limite dell’area.

Altro errore: non ipotizzare una norma del vantaggio in questa dinamica è piuttosto preoccupante per un arbitro appena promosso internazionale. Se avesse atteso un attimo, avrebbe evitato di espellere Ceppitelli e consentito all’Udinese di realizzare la seconda rete.

Ma c’è un problema ancor più evidente: su Pussetto c’è pochissimo fallo e molta simulazione, Ceppitelli forse (e dico forse) tocca leggermente l’avversario con un braccio sulla schiena ma l’attaccante dell’Udinese era già in caduta libera ben prima del contatto.

A mio parere, in questo caso, il VAR Pairetto avrebbe dovuto perlomeno consigliare al collega una “on field review” che avrebbe portato alla revoca quanto meno dell’espulsione. Certo, sarebbe rimasto l’errore colossale di non aver concesso la norma del vantaggio ma ormai non c’era più nulla da fare (il fischio era arrivato molto prima che il pallone entrasse in porta).

Al minuto 59 Mariani concede un calcio di rigore all’Udinese per un fallo di Barella su Lasagna:

Poco da aggiungere: calcio di rigore netto.

Al minuto 75 la prima “on field review” della serata. Mariani fischia una punizione a favore del Cagliari per fallo di Mandragora su Cerri, nel contempo punendo il centrocampista friulano con il cartellino giallo:

Pairetto, dopo qualche secondo, lo richiama alla review per valutare un eventuale cartellino rosso per fallo grave di gioco.

L’intervento del VAR, in questa circostanza, è del tutto legittima per un particolare importante:

In linea di massima Mariani non ha visto nulla, se non forse una sensazione percepita con la coda dell’occhio. Errore grave tecnicamente: mai, mai, mai voltare le spalle all’azione perché anche un momento anonimo può generare una fattispecie di grande importanza. Nel caso particolare Mandragora era in pieno possesso del pallone per poi perderlo da solo. Nel voler recuperare, ha perso completamente la coordinazione intervenendo sull’avversario con la gamba alta, colpendo Cerri all’altezza dello stinco sinistro. Per sua fortuna non con la pianta del piede ma con la parte anteriore dello scarpino, scivolando velocemente oltre. Ciò non toglie nulla alla pericolosità eccessiva del tackle che ha convinto Mariani a scegliere il cartellino rosso dopo aver visionato le immagini.

Scelta che condivido sebbene il fallo grave di gioco non sia così pacifico.

Al minuto 85 l’ultima “on field review” per una trattenuta di Cerri su Styger:

Trattenuta evidentissima, totalmente persa da Mariani che (come si nota dall’immagine) aveva lo sguardo rivolto in tutt’altra direzione). Giusto l’intervento del VAR, incredibile la decisione di Mariani di non concedere il calcio di rigore che, da qualunque parte lo si osservi, è grande come un palazzo.

Inspiegabile se non aggrappandosi ad un tilt completo del giovane laziale. La pausa arriva al momento giusto per ricaricare le batterie e, forse, anche per ritrovare la fame…

Lazio – Torino 1-1, arbitro Irrati

Se la giornata di Mariani è stata da dimenticare, non meglio è andato il pomeriggio di Irrati, incappato in una gara cominciata male e finita peggio. Scontate le polemiche e, oggettivamente, con solide basi.

Al secondo minuto il primo episodio da rivedere.

Marusic entra in area di rigore e viene affrontato da Ansaldi:

Proteste per la verità molto contenute.

Non c’è assolutamente nulla: Ansaldi devia il pallone in calcio d’angolo e solo successivamente, per normale dinamica, entra in contatto con l’avversario ma senza commettere alcuna irregolarità.

Al 42esimo minuto il primo errore di Irrati, oggi molto meno lucido del solito.

Izzo, ammonito pochi secondi prima per un fallo su Correa, è di nuovo protagonista di un contrasto col medesimo calciatore:

Correa salta di netto il difensore del Torino che non trova altra soluzione che frapporsi volontariamente sulla traiettoria dell’avversario. Azione potenzialmente pericolosa, calcio di punizione e cartellino giallo pressoché automatici. La scelta di non fischiare il fallo è conseguenziale al fatto che l’arbitro sapeva che, in caso di sanzione tecnica, avrebbe dovuto espellere il calciatore ammonito trenta secondi prima.

Ma questa non è una giustificazione valida: l’errore è chiaro, Izzo doveva abbandonare il terreno di gioco.

Al minuto 45 il Torino conquista un calcio di rigore in seguito ad un contatto tra Belotti e Marusic:

Immagine che non chiarisce nulla ma che è utile per ricostruire la decisione: Irrati sta guardando proprio nella direzione di Belotti e Marusic, indicando il dischetto del rigore senza alcuna esitazione.

Il rigore c’è?

Molto discutibile la scelta: dal mio punto di vista Belotti accentua molto un contatto leggero, traendo in inganno Irrati. D’altro canto è anche poco scaltro Marusic che, appoggiando entrambe le mani sulla schiena di Belotti, si assume un rischio enorme di dover veder fischiato un calcio di rigore.

In queste circostanze il VAR non ha alcuna possibilità di intervento (quest’anno come nella scorsa stagione) poiché un contatto c’è, la visuale di Irrati è totalmente libera, l’entità della spinta è rimessa solo ed esclusivamente all’arbitro. Rigore molto generoso.

Il cortocircuito si concretizza nel secondo tempo.

Al minuto 72 Acerbi, sulla sinistra dell’area di porta, cerca di tirare in porta ma viene contrastato da Meité:

Questo episodio è certamente più chiaro di quello accaduto nel primo tempo ma la decisione è in senso opposto:

Difficile trovare spunti che possano essere di avallo alla scelta di Irrati: Meité è in netto ritardo su Acerbi, lo carica da tergo (torniamo al concetto di spalla contro schiena di Udinese-Cagliari) e, di fatto, ne impedisce il tiro a rete sbilanciandolo palesemente.

Anche in questo caso il VAR nulla può, trattandosi di una valutazione soggettiva sul quale non può interferire.

Detto ciò, quel che emerge è la differenza con l’episodio del primo tempo: se proprio vogliamo vedere un minimo fallo su Belotti, a maggior ragione non ha senso sorvolare su questo episodio.

Le gare di Irrati sono sempre caratterizzate da un comune denominatore: la grande correttezza ed il poco nervosismo, grazie all’ascendente sui calciatori.

Il segnale che qualcosa sia andato storto è nei minuti finali, periodo nel quale non si è vista più una partita di calcio ma una corrida, con una serie infinita di scontri al limite del tollerabile.

E non solo.

Minuto 85: Irrati fischia un fallo a centrocampo (netto), Marusic gli passa vicino e, presumibilmente, lo insulta. Rosso (di cui dobbiamo fidarci, non sapendo che cosa gli abbia detto).

Minuto 89: Acerbi subisce un fallo ed Irrati fischia assegnando una punizione alla Lazio. Meité arriva nei pressi del difensore della Lazio e lo spintona via. Altro rosso (e leggerezza di Meité, proprio sotto gli occhi dell’arbitro).

Minuto 91: Iago Falque recupera un pallone, Lucas Leiva interviene in questo modo:

Tackle in netto ritardo, pallone colpito con il corpo per caso (ma è particolare ininfluente in questa circostanza), velocità elevata, rischio enorme per l’attaccante del Torino. Questo è un fallo da rosso, Irrati sanziona il giocatore della Lazio con un’ammonizione che assomiglia molto ad un regalo di fine anno.

Meglio archiviare in fretta il pomeriggio dell’Olimpico ed prepararsi al nuovo anno.

Juventus – Sampdoria 2-1, arbitro Valeri

Dopo gara polemico e, soprattutto, ancora tante gravi imprecisioni regolamentari da parte di taluni addetti ai lavori. Se ne sono lette e sentite di ogni soprattutto sull’ultimo episodio che, in realtà, è di facilissima lettura. Andiamo con ordine.

Al minuto 29, su un calcio d’angolo dalla fascia sinistra, Emre Can devia il pallone verso il centro dell’area:

Valeri lascia proseguire. Questa immagine (riferita ad un momento di poco precedente la deviazione) la posto per individuare la posizione dell’arbitro e per sottolineare un primo concetto di fondamentale importanza: questo tocco di braccio è impossibile da vedere in presa diretta dato che il braccio di Emre Can è coperto dal giocatore della Sampdoria e, soprattutto, l’arbitro non ha alcuna profondità visiva.

Il VAR Maresca richiama il collega alla prima interruzione e gli consiglia di visionare l’episodio a bordocampo:

Per valutare questo episodio dobbiamo eliminare alcune imprecisioni lette ed ascoltate nel pomeriggio:

– non ha alcuna importanza che Emre Can abbia gli occhi chiusi e la testa bassa: deve essere valutata la punibilità, non l’atteggiamento del calciatore;

– il giocatore della Sampdoria non sfiora nemmeno l’avversario.

Valeri, dopo “on field review“, decide di assegnare il calcio di rigore.

La scelta, a mio parere, è corretta.

Ormai sappiamo che i parametri sui tocchi di mano in area di rigore hanno spostato da anni l’asticella dalla volontarietà alla colposità. Lo scrissi oltre un anno e mezzo fa ed anche l’IFAB, dalla prossima stagione, eliminerà dal regolamento la parola “volontarietà” dato che si tratta di concetto ampiamente superato.

Ciò non significa che dobbiamo già da ora applicare il regolamento 2019/2020 ma, al contrario, questa annunciata novità certifica che già oggi, con le indicazioni tecniche adottate, la volontarietà è elemento superato dai fatti e dalle interpretazioni.

Un calciatore che si opponga alla traiettoria del pallone in questo modo, su un pallone calciato da venti metri e senza alcun avversario davanti deve assumersi il rischio che, sbagliando l’impatto di testa, possa essere sanzionato con un calcio di rigore.

Interessante, anche per smontare obiezioni in tal senso, l’ultima immagine: non è vero che la postura di Emre Can sia l’unica possibile in elevazione dato che Praet, impegnato nella medesima azione, salta col le braccia basse, a dimostrazione che si può tentare di intercettare il pallone senza forzatamente alzare i gomiti oltre una certa altezza.

Giusto il rigore, corretto non sanzionare disciplinarmente Emre Can.

Al minuto 63 Valeri fischia un altro calcio di rigore, questa volta in favore della Juventus e per un tocco di mano del difensore Ferrari:

Maresca richiama nuovamente Valeri alla “on field review” ma per un motivo opposto: se nel primo caso è intervenuto a segnalare un chiaro ed evidente errore nel non aver assegnato il rigore, in questo caso interviene per segnalare come chiaro ed evidente errore un rigore fischiato:

Questo rigore è inesistente per più motivi.

Per fare un paragone, assomiglia molto al rigore reclamato mercoledì dalla Fiorentina contro il Parma, con la differenza che questo episodio si concretizza su calcio d’angolo e non su punizione dalla trequarti.

Ci sono almeno due motivi per i quali il calcio di rigore non sussiste:

– braccio aderente al corpo: più vicino di così è impossibile;

– pallone inaspettato dato che spunta all’improvviso dopo essere stato mancato dai calciatori davanti a lui di un paio di metri scarsi.

Quel che sorprende di questo episodio è che Valeri lo abbia confermato dopo “on field review“: altro episodio (di parecchi, anzi troppi, visti in questo girone di andata) che certifica la necessità di affrontare il tema con grande attenzione nei prossimi venti giorni perché, in caso contrario, questi tocchi rischiano di essere un vero e proprio terno al lotto.

In pieno recupero, al 91esimo, la Sampdoria trova la rete del pareggio con Saponara che realizza una rete straordinaria superando Perin.

Dopo un minuto circa Maresca richiama nuovamente Valeri alla review per la posizione dello stesso Saponara che si impossessa del pallone rientrando dal fuorigioco.

Fuorigioco che dipende solo da un fatto: il tocco di Alex Sandro sul contrasto di Defrel è da considerarsi una giocata oppure una semplice deviazione?

Prima di tutto eliminiamo un frainteso molto comune: deviazione e giocata sono concetti completamente differenti dal “save“.

Alcuni hanno cercato un parallelismo tra questo episodio e la rete annullata ad Insigne contro la SPAL. Questo parallelismo non ha senso: nel caso di un tiro in porta, la deviazione di un difensore, per quanto volontaria, non sana MAI la posizione di fuorigioco. In questo caso non si tratta di un tiro in porta ma di un tocco che dobbiamo qualificare come deviazione (ininfluente ai fini della valutazione della posizione di partenza dell’attaccante) o come giocata (che avrebbe rimesso in gioco Saponara).

In questo caso siamo di fronte, senza alcun dubbio, ad una deviazione:

Sul passaggio di Perin, Defrel anticipa Alex Sandro che solo successivamente, con la gamba sinistra, colpisce il pallone in modo del tutto fortuito. Per tal motivo il tocco del difensore non rimette in gioco Saponara, per cui la posizione del giocatore della Sampdoria deve essere valutata nel momento in cui il pallone viene intercettato da Defrel.

E non ha alcuna importanza che Defrel volesse controllare o meno il pallone oppure fare qualsiasi altra azione: il fuorigioco deve essere valutato nel momento del passaggio, che sia volontario o meno. Nel momento del tocco di Defrel, Saponara è abbondantemente oltre il penultimo difendente.

Per fare un esempio al contrario: se Defrel avesse tentato di intervenire sul passaggio di Perin ad Alex Sandro senza riuscirci ed Alex Sandro avesse colpito male il pallone, allora saremmo stati di fronte ad una giocata concretizzatasi in un controllo sbagliato che avrebbe rimesso in gioco Saponara.

Così non è stato: il momento decisivo dell’azione è l’intervento di Defrel, determinando la semplice deviazione del difensore della Juventus.

Giusta anche la “on field review“: non si tratta di una semplice rilevazione geografica ma di una valutazione soggettiva perché è solo l’arbitro che deve determinare se si sia trattato di deviazione o di giocata.

La scelta è corretta.

Per quanto bellissimo, il gol di Saponara non poteva essere convalidato.