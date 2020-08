Anticipi 11^ giornata: De Ligt sempre al centro delle polemiche ma anche ieri sera…

De Ligt al centro delle polemiche sembra ormai una costante: anche ieri sera un tocco di braccio in piena area di rigore e poi la rete della vittoria per la Juventus nel derby di Torino.

Prima di entrare nell’attualità del campionato italiano, uno sguardo all’estero: l’uso a spanne del VAR in Inghilterra, un errore abbastanza clamoroso in Spagna (per fortuna dell’arbitro ininfluente sul risultato).

Aston Villa – Liverpool 1-2, arbitro Moss

74esimo minuto.

In un’azione piuttosto confusa in area di rigore, Oxlade-Chamberlain scaglia un tiro verso la porta avversaria. Il pallone viene respinto dal difensore dell’Aston Villa Engels:

Il braccio del difensore è molto allargato, aumentando chiaramente il volume corporeo. Calcio di rigore evidente e ci si aspettava che l’arbitro Atkinson venisse corretto dal VAR.

Nulla di tutto ciò: il gioco non è stato nemmeno interrotto momentaneamente, si è continuato come se nulla fosse successo.

Levante – Barcellona 3-1, arbitro Hernandez Hernandez

Minuto 36, il Barcellona trova il vantaggio momentaneo con un calcio di rigore trasformato da Messi e conquistato da Semedo atterrato da Miramon:

Rigore netto ma non è questo che ci interessa. Il rigore l’ho evidenziato per un altro motivo.

L’azione del Barcellona è durata un’eternità e, ad un certo punto, Semedo serve in profondità Griezmann:





Posizione di fuorigioco di circa mezzo metro (le linee del taglio dell’erba aiutano), il gioco poi torna indietro verso i centrocampisti e si conclude col fallo da rigore.

Tra il momento del fuorigioco di Griezmann ed il rigore passano 17 secondi, 9 passaggi del Barcellona, un possesso mai interrotto ed il Levante che non ha nemmeno sfiorato il pallone. Ebbene, questo rigore avrebbe dovuto essere revocato perché nasce da una posizione irregolare e da una APP (Attacking Possession Phase) unica. Errore palese del VAR che, al contrario, ha confermato la decisione del direttore di gara Hernandez Hernandez. Per sua fortuna il Levante ha poi vinto la sfida con tre reti segnate tra il 61esimo ed il 68esimo minuto.

Roma – Napoli 2-1, arbitro Rocchi

Ci saranno discussioni anche su questa partita ma saranno infondate (a parte un errore oggettivo sul quale non si può sorvolare).

Partita che si annunciava molto complessa per le polemiche del turno infrasettimanale, alimentate da entrambe le parti per rigori non concessi a Napoli e per l’espulsione fuori luogo di Fazio ad Udine.

Nonostante le tensioni della vigilia, Rocchi esce dall’Olimpico con l’ennesima prestazione da incorniciare e con l’aiuto determinante dell’attentissimo VAR Aureliano (avrà un futuro in questo ruolo nel momento in cui verrà dismesso dalla CAN B per limiti di permanenza).

Ripropongo un quesito: siamo proprio sicuri che sia il caso di privarci di un autentico fuoriclasse come Rocchi (in condizioni tecniche e fisiche eccezionali) solo per seguire regole vetuste, anacronistiche, sostanzialmente assurde?

Ripeto il mio umile pensiero: ci si pensi bene perché questo giovane 46enne è ancora e nettamente superiore a tutti, al pari di Orsato, ed offre quelle garanzie che nessun altro è in grado di garantire.

Primo tempo che scorre via tranquillamente fino ad un episodio che è stato sanzionato grazie a VAR ed “on field review“.

Al 23esimo minuto, sul vertice sinistro dell’area di rigore, Callejon anticipa Smalling portandosi avanti il pallone:

Rocchi è in buona posizione ma non può vedere quanto accade, essendo coperto dal corpo dello stesso Callejon.

Tanto per togliere ogni dubbio su quanto accaduto, è Callejon stesso che, dopo la review, indica il punto del corpo con cui ha controllato il pallone:

Callejon indica il braccio sinistro.

Ed effettivamente è questo il motivo per cui l’attentissimo Aureliano richiama Rocchi alla “on field review“:

Braccio aderente al corpo?

Sì ma in questa dinamica non conta nulla. Quel che conta in questo caso è il fatto che Callejon muove chiaramente il braccio sinistro verso il pallone e lo controlla con lo stesso.

Rientriamo, dunque, nella fattispecie del fallo di mano volontario e che prescinde totalmente da posizione naturale o aumento del volume corporeo.

Come sappiamo, infatti, la volontarietà non è più un presupposto dei falli di mano ma è diventata una fattispecie a sé stante:

Sono le prime tre righe a pagina 91, Regola 12.

Nessun dubbio anche per Rocchi che decide dopo aver visto le immagini per una decina di secondi scarsi.

Decisione che non lascia spazio ad alcun dubbio.

Al 53esimo minuto secondo calcio di rigore per la Roma, in questo caso per un fallo di mano di Mario Rui sul tentativo di cross di Pastore:

Anche in questo caso le immagini non lasciano spazio a dubbi:

Braccio destro larghissimo, addirittura ad altezza spalla, il che toglie qualsiasi residua incertezza in merito alla punibilità.

Giusto non ammonire: come ormai sappiamo su un cross al centro non è prevista sanzione disciplinare per un fallo di mano.

Al 68esimo minuto Rocchi interrompe di sua iniziativa la partita a seguito degli ormai soliti, detestabili, inaccettabili cori razzisti:

Come da procedura prende il pallone, si avvia verso il cerchio di centrocampo ed invita tutti i calciatori a seguirlo.

In questa circostanza è doveroso sottolineare il comportamento di un capitano vero, Dzeko:

Si allontana dal centrocampo dopo un cenno di intesa con Rocchi ed incita i VERI tifosi a coprire con incitamenti e cori per la squadra gli incivili che hanno rovinato parzialmente un pomeriggio di sport con esternazioni che non appartengono alla civiltà ma all’imbecillità.

La partita riprende dopo circa un minuto e non si ripeteranno più le manifestazioni di stupidità umana che hanno portato alla momentanea interruzione.

La Roma è andata vicinissima, “grazie” all’inciviltà di alcuni cretini, alla sconfitta a tavolino per 0-3: il passaggio successivo, infatti, sarebbe stata l’interruzione definitiva della partita.

Questo episodio dimostra senza margine di dubbio che l’inciviltà può essere fermata da prese di posizione decise, immediate. Bravo Rocchi, eccellente Dzeko.

Al 74esimo minuto la Roma reclama per un contatto in area di rigore tra Zaniolo e Mario Rui:

Rocchi lascia proseguire e, ancora una volta, decide alla perfezione: è Zaniolo che, appena entrato in area di rigore, allarga chiaramente la gamba sinistra per cercare il contatto con il difensore del Napoli per poi lasciarsi cadere.

Al 79esimo minuto l’unico errore della gara di Rocchi.

Lozano si avvicina all’area di rigore e cade a terra dopo un contatto con Veretout:

La posizione di Rocchi è perfetta ma, in questo caso, anche l’arbitro fiorentino cade in un abbaglio:

Fallo non voluto ma che c’è tutto (è un pestone sul piede sinistro dell’attaccante del Napoli).

Il VAR, come è chiaro dalla seconda immagine, non può nulla poiché il contatto è avvenuto fuori area. Manca, pertanto, una punizione diretta dal limite per il Napoli e l’ammonizione di Veretout (azione potenzialmente pericolosa).

All’88esimo minuto altro episodio dubbio in area di rigore del Napoli:

Pastore tenta di calciare il pallone al centro dell’area ma trova l’opposizione di Milik in ripiegamento difensivo.

Probabilmente la deviazione è con la mano sinistra ma, in questo caso, non si tratta di un contatto punibile: distanza minima tra Pastore e Milik, braccio che è molto vicino al corpo.

Al 95esimo minuto la Roma rimane in dieci uomini per l’espulsione di Cetin, reo di aver commesso un fallo su Llorente:

Una precisazione: Cetin è stato espulso per doppia ammonizione e non con un cartellino rosso diretto.

Decisione dovuta al fatto che, nell’interpretazione dell’arbitro, Smalling avrebbe potuto recuperare su Llorente: ciò ha portato Rocchi a qualificare la dinamica come azione potenzialmente pericolosa e non come chiara occasione da rete:

Scelta su cui ci può legittimamente discutere ma che sembra sostenibile: Smalling, infatti, pare nelle condizioni di poter contendere il pallone a Llorente. Cambia poco nell’economia della gara ma è un episodio sul quale si potrebbe aprire un interessante dibattito: probabilmente lo faremo nei prossimi giorni nel gruppo su Facebook dedicato alla casistica (questo il link per trovarci).

Bologna – Inter 1-2, arbitro La Penna

Episodi a parte (e sui quali si aprirà la discussione, come è scontato che sia), altra conferma di La Penna che continua il suo percorso di crescita (innalzando anche la difficoltà delle designazioni).

Al 33esimo minuto annullata una rete di Lautaro Martinez, lanciato in profondità da Lukaku:

Posizione irregolare di circa mezzo metro.

Altra rete annullata all’Inter al minuto 38.

Lazaro raggiunge il pallone sulla fascia destra e riesce a crossare al centro, sarà poi Lukaku a realizzare.

L’assistente Passeri, correttamente, lascia concludere l’azione e poi segnala l’uscita del pallone dal terreno di gioco:

Decisione perfetta: al momento del cross il pallone ha oltrepassato completamente la linea di fondo campo, impeccabile (come sempre) Passeri, da tempo uno degli assistenti più affidabili di tutto il campionato.

Al 47esimo minuto un episodio sul quale si innesta l’ormai nota discussione sul VAR.

Lazaro controlla un pallone al limite dell’area, effettua una sorta di “veronica” e cade a terra dopo un contatto con Bani:

Due questioni da affrontare:

– è fallo?

– è fuori o dentro l’area?

Entrambe le risposte non sono banali e, come spesso accade, si possono esprimere solo opinioni personali e non certezze.

Per quanto riguarda il contatto in sé, per quanto mi riguarda lo stesso è irregolare. Bani sicuramente tocca il pallone ma ciò non è sufficiente per assolverlo dalla negligenza di aver colpito la caviglia destra di Lazaro. Classico sgambetto più o meno contemporaneo ad un leggero tocco del pallone:

Per quanto riguarda la posizione in cui è avvenuto il fallo, la criticità è ancora superiore.

La linea rossa che vedete è tracciata sul limite esterno dell’area di rigore (la linea è considerata interamente come facente parte dell’area) e, confrontando la posizione del piede di Bani con l’immagine precedente, il contatto pare avvenire proprio sulla linea:

E’ un episodio molto al limite. Per quanto mi riguarda propendo per il calcio di rigore.

Il VAR è meglio non considerarlo nemmeno più in queste circostanze: ormai non interviene mai sui contatti tra calciatori e su questo tema prima o poi dovremo tornare, per capire l’effettiva utilità di servirsi di un mezzo così potente ma con limiti così estremi.

Al minuto 86 proteste del Bologna per un presunto fallo di Politano ai danni di Palacio:

Questo episodio anticipa l’argomento principale della serata: spinta leggerissima, Palacio si lascia cadere con estrema facilità, La Penna lascia giustamente correre. Questi contatti, per quanto mi riguarda, non vanno nemmeno considerati alla voce “calcio di punizione diretto o di rigore”. In ogni caso la spinta si concretizza un metro abbondante fuori dall’area di rigore.

Al minuto 89 l’episodio decisivo della serata.

Lautaro Martinez entra in area e cade a terra dopo un contatto con Orsolini:

Non cambio certo idea tre giorni dopo l’episodio decisivo di Juventus-Genoa, cioè il contatto Ronaldo-Sanabria punito con il calcio di rigore.

Si può legittimamente pensare quel che si preferisce ma, personalmente, continuo a ritenere il calcio di rigore una questione seria:

Esattamente come mercoledì a Torino, un minimo contatto tra il piede sinistro di Orsolini ed il parastinchi sinistro di Lautaro c’è.

Anche in questo caso l’attaccante cade a terra con enorme facilità e La Penna fischia il calcio di rigore.

Calcio di rigore che, come avrete capito, mi piace pochissimo.

E si deve aprire un capitolo sugli attaccanti, in generale.

La sensazione, netta, è che tutti gli attaccanti ci provino. Ci provano nel senso che, non appena sentono un minimo contatto come in questo caso, si lasciano cadere a terra ben sapendo che difficilmente verranno ammoniti per simulazione e, nella migliore delle ipotesi, vedranno la propria azione premiata con un calcio di rigore sul quale il VAR non interverrà mai, essendo certificate le limitazioni estreme imposte sulla valutazione dei contatti tra calciatori. E’ necessario correre ai ripari perché, francamente, questi rigori rischiano di diventare un boomerang per tutti: a mio parere, onde evitare altre 27 giornate di discussioni su ogni caduta in area, sarebbe il caso di intervenire pubblicamente per far chiarezza ed eventualmente certificare che continueranno ad essere concessi rigori per soffi e folate di vento.

Torino – Juventus 0-1, arbitro Doveri

Eccellente prestazione di Doveri e probabilmente basta questa affermazione per comprendere quale sia la mia posizione sull’episodio centrale della partita.

Come al solito ho letto di tutto sulla serata di Doveri ma ormai è quasi un’abitudine: leggendo le reazioni sui social non ricordo una direzione tra le 102 fino ad oggi in campionato che sia stata definita positiva da tutti.

Una premessa è doverosa.

Nei giorni scorsi si è tenuto uno dei tanti raduni a Coverciano e, come sempre, sono stati analizzati gli episodi delle gare disputate nelle settimane precedenti.

In merito a quanto accaduto in Lecce-Juventus, con particolare riferimento al calcio di rigore assegnato per tocco di braccio di De Ligt, è stato affrontato ed è stato comunicato che la decisione è ritenuta sbagliata.

Tesi che avevo espresso in sede di approfondimento il giorno dopo:

L’implicita conferma di quanto affermato la possiamo facilmente desumere dalle designazioni: Valeri non è sceso in campo mercoledì e non scenderà in campo nemmeno in questa undicesima giornata.

Premessa doverosa per affrontare l’episodio centrale della serata.

Prima dei brevi flash su un paio di decisioni assunte nel corso della gara.

Al minuto 63 Izzo crolla a terra dopo un contatto con Ronaldo nell’area di porta:

Il “colpo” inflitto da Ronaldo è tutto in quel braccio appoggiato allo sterno di Izzo.

Gesto antipatico? Sì, gesto che non può essere sottaciuto perché da un personaggio come Ronaldo ci si aspetta massima correttezza sempre, in ogni occasione, soprattutto perché è atleta seguito da milioni di giovani. Allo stesso tempo è inqualificabile la sceneggiata di Izzo, calciatore di ottimo livello e giocatore della nazionale. Per un contattino del genere non si può rimanere due minuti in terra lamentando un colpo inesistente. Ovviamente il VAR non ci ha pensato nemmeno di intervenire perché non c’è praticamente nulla se non un gesto da evitare.

Al minuto 84 scontro aereo tra De Ligt e Zaza. Doveri interrompe giustamente il gioco ed assegna un calcio di punizione alla Juventus:

Decisione tecnica corretta ma manca un cartellino giallo a Zaza per imprudenza: braccio altissimo e gomitata sul volto di De Ligt.

Non c’è cattiveria ma l’imprudenza è evidente.

Torniamo all’11esimo minuto.

Su una rimessa laterale effettuata da Rincon, a centro area De Ligt tocca il pallone con il braccio destro:

Primo elemento da tener presente: il braccio destro di De Ligt è in posizione completamente differente da quello sinistro. Se De Ligt avesse intercettato il pallone col braccio sinistro, non ci sarebbe stato alcun dubbio sulla punibilità.

Prima del contatto col braccio destro, il pallone è stato deviato due metri davanti da Belotti di testa:

Braccio aderente al corpo e che non si muove verso il pallone. Al limite si scorge un movimento di De Ligt per portare il braccio ulteriormente vicino al corpo, non certo una volontà di intercettare il pallone.

La deviazione del pallone da parte di Belotti rende l’episodio non uguale ma con molti punti in comune con quello di Lecce: in quel caso fu Lucioni a deviare il pallone con la coscia a due metri dal difensore.

In questo caso come a Lecce, il tocco di braccio non è punibile. Legittimo che il VAR Maresca si sia preso il tempo ritenuto necessario per visionare tutte le inquadrature possibili.

Sulla base di quanto visto ed ascoltato a Coverciano, infine, è corretta la scelta di non intervenire e di confermare la decisione di Doveri.

Il VAR doveva perlomeno farlo rivedere a Doveri?

Nemmeno.

Non è un chiaro ed evidente errore. Anzi, secondo quanto sancito dall’analisi tecnica di Coverciano, non c’è nulla di punibile e, pertanto, una review sarebbe stata sbagliata concettualmente. Ed anche su questo punto non posso che essere d’accordo.