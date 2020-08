Razzismo.

Non voglio leggere le sciocchezze che elenco a titolo esemplificativo:

– non è successo nulla a Verona;

– Verona non è una città razzista (lo so e ci mancherebbe pure);

– “non conosci le dinamiche dello stadio”;

– è colpa di Balotelli e del suo carattere;

– altre varie ed eventuali cretinate dello stesso tenore.

La domenica di campionato è trascorsa serena sotto il livello tecnico ma il problema va affrontato.

Come dice quella santa donna di mia madre, “il miglior metodo per non affrontare un problema è negarlo“.

E perciò, per giustificare l’ingiustificabile, taluni scienziati si affidano a luoghi comuni, alla negazione, all’accusa degli altri. Il solito schema: vittimismo a non finire per evitare sanzioni o processi oppure (ancora più frequente) di assumersi il gravoso compito di non limitarsi ad osservare.

Non c’è politica in questo blog e non ce ne sarà mai. Ma chiudere gli occhi di fronte ad un problema gigantesco significa essere complici o stupidi.

Pensare che sia un caso che in tutte le undici giornate di campionato sia accaduto almeno un episodio di discriminazione razziale significa essere complici o stupidi.

Cercare giustificazioni di qualsiasi tipo significa essere complici o stupidi.

Non si può più andare avanti in questo modo.

Oggi è Balotelli, ieri Kessié, l’altro ieri Koulibaly.

Naturalmente per qualcuno sarà solo sfottò.

Quel qualcuno è complice o stupido.

Stupido come i razzisti.

Ignorante come i razzisti.

Perché il razzista è stupido, oltre che ignorante.

Torniamo al nostro argomento principale, il campo, non prima di aver espresso tutta la solidarietà per Balotelli e per chiunque sia oggetto di discriminazioni di qualsiasi tipo.

Chiunque e qualsiasi.

Atalanta – Cagliari 0-2, arbitro Abisso

Designazione che ha rialzato dopo molto tempo la qualità delle partite affidate ad Abisso che, finalmente, mostra segnali chiari ed incoraggianti di ripresa dopo la serata di Firenze di qualche mese fa.

Con calma e pazienza Rizzoli lo sta recuperando, facendogli assaggiare gare tecnicamente migliori, approfittando anche della classifica molto positiva di Atalanta e Cagliari.

Al di là di qualche sbavatura, nel complesso un’ottima prestazione di Abisso che ha diretto con sicurezza un confronto spesso ruvido per la pesantezza del campo e la pioggia battente.

Un solo episodio da affrontare e che, sinceramente, mi lascia tuttora qualche dubbio.

Al minuto 38 l’Atalanta rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Ilicic, reo di un fallo di reazione nei confronti di Lykogiannis:

Lo scrivo subito: la mia idea in merito è un po’ differente da quella generale e sono ben consapevole di essere in netta minoranza.

Sarebbe molto più facile unirsi alla condanna unanime del gesto ma, purtroppo, ho il vizio di pensare con la mia testa, eventualmente sbagliando in autonomia. L’espulsione di Ilicic mi convince poco e, soprattutto, mi convince ancor meno la decisione di Abisso di non sanzionare Lykogiannis:

Questo è il calcio di Ilicic a Lykogiannis.

Ora, non ho alcuna intenzione di negare la sciocchezza del calciatore dell’Atalanta ma, in tutta franchezza, non vedo violenza nel gesto. O, meglio, vedo un colpo totalmente gratuito ma, osservando le immagini, ho avuto la sensazione che Ilicic si sia accorto della stupidata che stava per combinare, evitando di colpire con violenza la gamba dell’avversario.

Ripeto: so di essere in minoranza e probabilmente una voce fuori dal coro ma è una valutazione di cui mi assumo piena responsabilità.

Secondo il mio parere Ilicic poteva essere anche punito con un’ammonizione per comportamento antisportivo.

Ciò non significa che il cartellino rosso sia fuori da ogni logica: è anzi il contrario perché ci sono elementi abbondante a supporto.

E c’è anche un altro particolare che mi lascia ulteriormente perplesso:

Ilicic ha reagito in modo scomposto non certo a caso. La reazione è stata generata da un colpo (non violento ma certamente imprudente) del calciatore del Cagliari: il gomito destro è in posizione decisamente non adeguata e che ha poco a che fare con una dinamica di gioco.

Perché non ammonire Lykogiannis?

Lykogiannis era già ammonito, non è proprio un particolare banale.

Lecce – Sassuolo 2-2, arbitro Ros (CAN B)

Presenza di Ros che ha sorpreso un po’ tutti gli appassionati di vicende arbitrali. Era atteso un CAN B in questa giornata ma più a Firenze che a Lecce. Evidentemente l’inizio di stagione di Ros è stato giudicato molto positivo da Morganti e come tale meritevole di una presenza nella massima serie. Difficile che possa proporsi per la promozione in Serie A ma con altre 27 giornate davanti a nessuno è precludo sognare.

Un solo episodio da rivedere.

Al minuto 66 il Sassuolo reclama un calcio di rigore per un contatto in area tra Shakhov e Berardi:

Perfetta la posizione di Ros che vede perfettamente l’episodio e decide di lasciar proseguire:

Torniamo al concetto di contattini in area di rigore, a seguito dei quali gli attaccanti hanno preso l’abitudine di cadere con estrema facilità.

In questa circostanza un minimo contatto tra Shakhov e Berardi c’è ma giustamente Ros non ci pensa nemmeno un attimo all’ipotesi del calcio di rigore. Scelta che apprezzo molto: non c’è quasi niente in generale, decisamente nulla che possa definirsi sufficiente per un calcio di rigore.

Genoa – Udinese 1-3, arbitro Pasqua

Segnali di ripresa anche per Pasqua, grande talento incappato in un inizio di stagione molto sottotono.

Un solo episodio anche a Genova.

Al minuto 88 il Genoa reclama un calcio di rigore per un contatto in area tra Barreca e Wallace.

Siamo di fronte all’ennesimo episodio di contatto leggerissimo e di calciatore che si lascia andare con eccessiva facilità:

Indiscutibile la decisione di Pasqua: un minimo contatto c’è ma nulla che possa essere valutato come meritevole di calcio di rigore. Barreca, non appena sentito un minimo contatto con il difensore dell’Udinese, crolla a terra.

Verona – Brescia 2-1, arbitro Mariani

Pomeriggio difficile per Mariani, altro arbitro che arriva da un periodo non brillantissimo ma che sta tornando su buoni livelli. Pochissime sbavature, la critica gestione del caos Balotelli (sul quale è doveroso un accenno tecnico e con riferimento al famoso “buon senso” arbitrale) e un episodio che merita un approfondimento perché è molto meno banale di quanto possa apparire.

Partiamo proprio da quest’ultimo, accaduto al minuto 31.

Il Verona parte in contropiede, Salcedo si presenta nei pressi dell’area e cade dopo un contatto col difensore Mangraviti:

Mariani non fischia nulla in un primo momento.

Poi, su suggerimento dell’assistente Fiorito, assegna un calcio di rigore al Verona, nel contempo ammonendo il difensore per aver interrotto in area una chiara occasione da rete tentando di contendere il pallone all’avversario (sanzione depenalizzata).

Partiamo dal contatto in sé:

Mangraviti interviene nettamente sul pallone ed il contatto successivo è semplice conseguenza dinamica.

Quel che accade dopo potrebbe apparire come una palese violazione del protocollo giustificabile con l’aver evitato un’incredibile ingiustizia. L’apparenza, in realtà, nasconde una legittima via d’uscita:

Oltre a non esserci alcun fallo, il contatto stesso avviene ampiamente fuori dall’area di rigore.

Non trattandosi di cartellino rosso il VAR non potrebbe intervenire. Il VAR, pertanto, avrebbe dovuto semplicemente spostare la punizione, trasformando il calcio di rigore in calcio di punizione diretto dal limite.

Finito qui?

No, perché spostare il punto del contatto fuori dall’area implica anche il cambio del cartellino dato che la depenalizzazione per contesa del pallone si applica solo ed unicamente in area di rigore, non fuori.

Perciò il cartellino giallo estratto da Mariani avrebbe dovuto essere trasformato in rosso. Proprio per questo particolare, il VAR Massa ha potuto richiamare Mariani alla “on field review” per rivalutare un episodio da cartellino rosso ma che rappresenta un chiaro ed evidente errore.

Davanti alle immagini Mariani non ho potuto far altro che revocare il calcio di rigore e l’ammonizione per il difensore.

Male Fiorito e Mariani, corresponsabili dell’errore, bene Massa a districare una matassa non facile prendendo la decisione corretta.

Al terzo minuto di recupero del primo tempo è il Brescia a protestare per un contatto tra Romulo e Faraoni:

Mariani lascia proseguire e si tratta di un errore: il fallo del difensore del Verona che sgambetta l’avversario col piede destro.

Il VAR, però, non può agire in alcun modo perché

il fallo è avvenuto pochi centimetri fuori dall’area di rigore. Il VAR sarebbe potuto intervenire solo nel caso in cui questo fallo avesse dovuto essere punito col cartellino rosso per DOGSO. Non è questo il caso e, pertanto, rimane solo l’errore di valutazione di Mariani.

Peccato.

Al 55esimo minuto l’episodio che è destinato a far discutere anche nei prossimi giorni.

Balotelli controlla un pallone nei pressi della linea di fondo campo, si ferma, raccoglie il pallone e lo calcia con forza verso la curva occupata dai tifosi del Verona:

Ripeto l’affermazione: verso la curva dei TIFOSI.

Perché la curva è occupata da tante persone per bene e non importa giustificare gli ululati con la solita patetica difesa del “erano quattro cretini”.

Non importa che i cretini fossero quattro, dieci, cento od uno solo: un cretino deve essere allontanato da qualsiasi consesso civile, senza se e senza ma.

Il razzismo non è un’opinione, il razzismo è un reato: fine della discussione.

Quel che mi preme sottolineare è il comportamento di Mariani. Subito dopo l’accaduto, l’arbitro cerca di avvicinarsi a Balotelli per ammonirlo (tecnicamente ci stava tutta la sanzione disciplinare per aver allontanato il pallone scagliandolo verso i tifosi):

Col cartellino in mano ascolta i calciatori (molto agitati per ovvi motivi) e poco dopo ripone il cartellino nel taschino, decidendo di non sanzionare Balotelli,

Ecco un’applicazione intelligente del concetto di “buon senso”, troppo spesso citato a sproposito. In questo caso Mariani ha capito la particolarissima situazione creatasi e, nonostante un’ammonizione da comminare a norma di regolamento, decide di soprassedere facendo prevalere la scusante della provocazione (e non era la prima volta durante la gara di ieri). Inutile sottolineare che l’utilizzo della regola non scritta è un’eccezione, un avvenimento che capita una volta in un intero campionato.

E non per ogni singolo arbitro: mi riferisco all’intero campionato.

Questo è stato il caso.

Al 93esimo minuto il Brescia reclama un calcio di rigore per un contatto in area di rigore tra Matri e Dawidowitz:

Mariani lascia proseguire.

A fine gara Matri verrà espulso in campo per aver protestato in modo decisamente eccessivo nei confronti dell’arbitro.

Proteste totalmente infondate:

Se in altre circostanze abbiamo visto contatti minimi tra calciatori, in questo episodio non c’è niente di niente: Matri si lascia cadere a terra senza aver subito niente da nessuno. L’ammonizione per simulazione non sarebbe stata sbagliata.

Fiorentina – Parma 1-1, arbitro Pairetto

Direzione sicura del piemontese, con pochi fronzoli e tanta concretezza, sperando che non sia l’ennesima illusione momentanea.

Un solo episodio da rivedere.

Il Parma trova la rete del momentaneo vantaggio con Gervinho che scatta sul filo del fuorigioco su un lancio di Kucka:

Straordinaria la valutazione dell’assistente Vecchi che lascia proseguire l’azione e non alza la bandierina a fine azione. Valutazione di grandissima difficoltà tecnica per la lontananza dei due calciatori di riferimento cioè Gervinho ed il penultimo difendente (quello che tiene in gioco l’attaccante del Parma).

Nulla da aggiungere se non una nota di merito a Vecchi.

Milan – Lazio 1-2, arbitro Calvarese

Altra prestazione convincente dell’abruzzese anche se, a differenza di altre occasioni, qualche sbavatura c’è stata. Nulla di grave, nel complesso ha diretto benissimo una partita molto difficile e con molti episodi da rivedere ma, sul disciplinare, ci sono un paio di episodi discutibili.

Al 39esimo minuto timide proteste del Milan per un possibile fallo di mano in area di rigore di Immobile:

Difficile avere certezze sul tocco con la mano sinistra di Immobile.

Poniamo, a puro titolo didattico, che il tocco ci sia stato. Anche in questo caso il calcio di rigore non andava assegnato per i criteri che ormai dovrebbero essere chiari: braccio in posizione naturale, pallone che arriva da distanza minima ed a velocità elevata sul rilancio di Bastos ad un metro da Immobile. Facile la decisione del VAR di non intervenire.

Al 63esimo minuto proteste della Lazio per un presunto fallo da rigore commesso da Hernandez su Lazzari:

Già da questa immagine possiamo osservare il gesto rischioso di Hernandez che allunga un braccio sulla schiena di Lazzari. Rischioso non per l’entità del contatto ma perché, in campo, un arbitro potrebbe venir ingannato dalla dinamica.

Due particolari da rilevare:

Il primo elemento è che il contatto avviene nettamente fuori area. Nel caso in cui il VAR avesse intravisto un chiaro ed evidente errore (circostanza comunque da escludere per l’ormai recepito concetto di valutazione soggettiva dell’arbitro) avrebbe avuto spazio di intervento solo se avesse ritenuto la spinta meritevole di cartellino rosso per DOGSO.

La seconda osservazione è che il contatto è minimo: Hernandez rischia (per il motivo sopra esposto) ma non c’è alcun spinta, solo una mano appoggiata alla spalla sinistra di Lazzari.

Corretta la scelta di Calvarese di non intervenire.

Al 66esimo minuto fallo fischiato a centrocampo per un contatto tra Rebic ed Acerbi:

Fallo corretto ma manca un evidente cartellino giallo per imprudenza: gomito alto, colpo tra volto e collo di Acerbi.

Al 71esimo minuto quello che, a mio parere, è l’errore più chiaro di Calvarese. Su un lancio in profondità Correa entra in contatto con Duarte:

Duarte è in netto ritardo su Correa e si aiuta con le mani, trattenendo a lungo l’avversario:

In questa circostanza, secondo il mio parere, Calvarese ha sbagliato: si è probabilmente ricordato dell’ammonizione già esibita a Duarte ed ha forzatamente ritenuto nei limiti il contatto. In caso di sanzione tecnica, l’ammonizione sarebbe stata automatica per aver interrotto un’azione potenzialmente pericolosa.

Duarte, già ammonito, doveva essere espulso per secondo cartellino giallo.

Al minuto 93 altra protesta del Milan per un contatto tra Piatek e Bastos:

Calvarese lascia proseguire ed è la decisione corretta. Bastos salta assieme a Piatek, viene anticipato dallo stesso e nulla più. Contrasto aereo regolare come ce ne sono decine a partita.

Peraltro, all’inizio dell’azione, il Milan conquista il pallone con un chiaro fallo di Duarte su Correa:

Come sempre, per chiudere: